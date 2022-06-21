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Сегодня, 22:43

«Ред Булл» отстранил гонщика «Формулы-2» за расистское ругательство во время стрима

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Формулы-2» и член молодежной программы «Ред Булл» Юри Випс был бессрочно отстранен от работы в любом виде в австрийской команде, сообщает сайт «Ред Булл».

Причиной такого решения стало то, что Випс произнес ругательство с расистским подтекстом во время игрового стрима. В этот момент он обшался с другим юниором «Ред Булл» — Лиамом Лоусоном.

В «Ред Булл» сообщили, что отстранили 21-летнего гонщика до завершения расследования данного инцидента. Также в команде специально подчеркнули, что осуждают оскорбления любого рода.

Випс присоединился к юниорской программе «Ред Булл» в 2018 году. До этого он стал чемпионом «Формулы-4».

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