«Ред Булл» отстранил гонщика «Формулы-2» за расистское ругательство во время стрима

Гонщик «Формулы-2» и член молодежной программы «Ред Булл» Юри Випс был бессрочно отстранен от работы в любом виде в австрийской команде, сообщает сайт «Ред Булл».

Причиной такого решения стало то, что Випс произнес ругательство с расистским подтекстом во время игрового стрима. В этот момент он обшался с другим юниором «Ред Булл» — Лиамом Лоусоном.

В «Ред Булл» сообщили, что отстранили 21-летнего гонщика до завершения расследования данного инцидента. Также в команде специально подчеркнули, что осуждают оскорбления любого рода.

Випс присоединился к юниорской программе «Ред Булл» в 2018 году. До этого он стал чемпионом «Формулы-4».