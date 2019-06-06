Перес после "Формулы-1" хочет выступить в гонке "24 часа Ле Мана"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес хочет выступить в гонке "24 часа Ле Мана" после завершения карьеры в "Формуле-1". Мексиканец подчеркнул, что перед этим проведет несколько лет на родине.

– Я участвую в гонках с шести лет, – цитирует F1Today Переса. – После "Формулы-1" будет сложно остановиться. Но я постараюсь провести время с семьей. Мне понадобится год или два. Потом мне будет интересен "Ле Ман". Но сложно сейчас загадывать на будущее. А в IndyCar идти не хочется. Когда ты туда приходишь со стороны, очень тяжело адаптироваться. Я не фанат таких гонок. Не люблю овалы. Если ты рос на таких гонках, это нормально.

"Формула-Е"? О ней рано говорить. Но она быстро растет. Возможно, когда я закончу в "Формуле-1", эта серия будет очень интересной.