Перес получил штраф за столкновение с Райкконеном
08:36
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес оштрафован за столкновение с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.
Во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Тосканы» Перес врезался в Райкконена, выезжая с пит-лейна. Стюарды наказали мексиканского пилота штрафом в виде потери одной позиции на стартовой решетки.
Квалификация «Гран-при Тосканы» состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 16.00 (мск). Гонка состоится в воскресенье, 13 сентября, в 16.00 (мск).
Perez ? Raikkonen— Formula 1 (@F1) September 11, 2020
Sergio Perez has received a 1-place grid penalty for this incident in FP2 #TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/gHfcJfzh3e