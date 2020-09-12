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Перес получил штраф за столкновение с Райкконеном

08:36
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес оштрафован за столкновение с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.

Во время второй сессии свободных заездов «Гран-при Тосканы» Перес врезался в Райкконена, выезжая с пит-лейна. Стюарды наказали мексиканского пилота штрафом в виде потери одной позиции на стартовой решетки.

Квалификация «Гран-при Тосканы» состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 16.00 (мск). Гонка состоится в воскресенье, 13 сентября, в 16.00 (мск).

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