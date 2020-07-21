Перес подтвердил, что в его контракте есть пункт о расторжении

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сообщил, что его контракт предусматривает пункт о расторжении. Ранее сообщалось, что его может заменить в команде Себастьян Феттель.

Соглашение действует до конца 2022 года, но сообщалось, что до 31 июля его можно расторгнуть при определенных условиях. Сам Перес подтвердил наличие пункта о расторжении, но, по его словам, для этого у пилота должны возникнуть проблемы со спонсорской поддержкой.

«Во всех контрактах всегда есть такие пункты, — цитирует Переса Motor. — Он связан с вопросом спонсорства. Пункт может быть активирован при определенных условий, но я стараюсь, чтобы с моими спонсорами такого не произошло. Но это общая проблема, которая от одного спонсора не зависит».

При этом мексиканец понимает, что если «Рейсинг Поинт» все же решит нанять Феттеля, то покинуть команду придется ему, а не Лэнсу Строллу, чей отец Лоуренс Стролл является владельцем коллектива.

«По-моему, если кому-то придется уйти, то выбор очевиден, — отметил Перес. — Я как отец, своего сына бы не выгнал. Больше сказать особо нечего. Пока все остается прежним, у меня есть контракт».