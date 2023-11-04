«Перелли» заметили большое количество проколов на «Гран-при Бразилии»

В «Пирелли» озабочены большим количеством проколов во время первой практики «Гран-при Бразилии».

«По ходу тренировки мы заметили несколько проколов из-за обломков, а после ее окончания увидели еще пару порезов на шинах. Мы проинформировали FIA о необходимости очистить трассу. Я считаю, что проблема не на трассе, а на пит-лейн, но здесь следует соблюдать осторожность — порезы были довольно глубокие», — сказал руководитель «Пирелли» Марио Изола на пресс-конференции.

«Гран-при Бразилии» состоится в воскресенье, 5 ноября, начало — в 20.00 по мск. 4 ноября в 17:00 по мск пройдет спринт-квалификация, а в 21:30 по мск сам спринт.