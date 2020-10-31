Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, показавший восьмое время в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи», прокомментировал результат.

— Утро, как и ожидалось, было очень напряженным, — цитирует Квята Motorsport. — Мы проехали много кругов и попробовали несколько настроек, чтобы найти нужную скорость. Что касается моей квалификации, то я очень доволен своим кругом. Это была трудная квалификация. Думаю, что потерял, возможно, полторы десятые секунды, чтобы иметь отличный результат, но я могу быть довольным.

Мы постараемся сделать все возможное в гонке. Перед нами открываются хорошие возможности, начиная со стартового места, поэтому мы постараемся извлечь из этого выгоду.

Напомним, что напарник Квята француз Пьер Гасли показал четвертый результат.