Пьер Гасли: «Хочу отплатить «Торо Россо» за доверие наилучшими результатами»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен тем, что продолжит выступать в итальянской команде. «Торо Россо» на своем официальном сайте объявила, что Гасли с Даниилом Квятом останутся в команде на 2020 год.

— Я очень рад, что продолжу работу в команде в 2020 году, — отметил француз. — Уверен, что перед нами будут стоять захватывающие задачи. «Торо Россо» всегда давал мне лучшие возможности. Я очень мотивирован и намерен отплатить команде за доверие наилучшими результатами. «Торо Россо» растет из года в год. Здорово быть частью этого проекта.