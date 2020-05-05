Пельмени или паста. Квят сделал выбор

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят в Instagram провел эфир с официальными представителями «Ред Булл» в России. Он ответил на ряд вопросов и поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне.

— Интересно, как построят график гонок, — приводит слова Квята Simply Formula. — Пока ничего не подтверждено. Надо ждать, действовать по ситуации. И зависит от того, как и в какой отдельно взятой стране складываются обстоятельства. Посмотрим, в Австралии все было спланировано, но за один день все отменилось. Надо запастись терпением, и спокойно ждать, какие решения примет наше руководство. Надеюсь, они смогут выстроить логичный график, и чтобы мы везде успевали без сумасшедших перелетов.

— Знаем, ты любишь бокс. Майк Тайсон или Мохаммед Али?

- Майк Тайсон.

— Пельмени или паста?

- Скучаю по пельменям. Поэтому — пельмени.

- Ляпнуть что-то не то в интервью или замешкаться на пит-стопе?

- Лучше ляпнуть на интервью, скажут еще, что ты такое умное сказал что-то. Так часто бывает — сказал какую-то «фигню», а кто-то — Квят опять умное сказал.