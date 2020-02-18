Организаторы «Гран-при Вьетнама» исключили возможность переноса или отмены гонки

Организаторы «Гран-при Вьетнама» выступили с заявлением, в котором опровергли возможность переноса или отмены гонки в 2020 году в рамках чемпионата мира в классе «Формула-1», сообщает Motorsport.com.

— Этап «Формулы-1» во Вьетнаме не будет отменен или перенесен, — цитирует Motorsport заместителя департамента по туризму Ханоя Тран Трунг Хьеу. — Да, это спортивное соревнование, но оно имеет огромную роль для туризма Ханоя и Вьетнама. Угроза коронавируса лишь заставляет нас усилить меры контроля.

«Гран-при Вьетнама» должен пройти с 3 по 5 апреля 2020 года. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что этап может быть отменен или перенесен в связи с эпидемией коронавируса по примеру «Гран-при Китая».