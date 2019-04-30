Итальянский автомобильный клуб (ACI) достиг договоренности о продлении соглашения на проведение этапа "Гран-при Италии" в Монце, информирует formula1.com. Контракт будет действовать с 2020 по 2024 год.

– Генеральный совет автомобильного клуба поручил президенту Анжело Стикки Дамиани продолжить переговоры по техническим и коммерческим аспектам, связанным с сотрудничеством. Мы стремимся в короткие сроки подписать контракт, чтобы наше сотрудничество стало полностью работоспособным, – говорится в сообщении пресс-службы.