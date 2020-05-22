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«Он лучше уйдет из «Формулы-1». Хельмут Марко — о Феттеле в средней команде

10:51
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Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о ситуации немца Себастьяна Феттеля. Ранее стало известно, что для него текущий сезон будет последним в составе «Феррари».

— Я разговаривал с Себастьяном, — приводит слова Марко Autosport. — Мы, конечно, посмотрели, какие есть варианты. К сожалению, у нас их нет. По тону Себа я понял, что он продолжит карьеру только в топ-команде. В данном конкретном случае это «Мерседес».

Для «Формулы-1» будет потрясающе, если Феттель станет напарником Льюиса Хэмилтона. Две звезды в одной команде. Тогда «Мерседес» будет финишировать на двух первых местах в каждой гонке. Дуэт Хэмилтона и Феттеля повысил бы зрительский интерес.

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