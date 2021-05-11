Окон пошутил, что боится Мазепина на трассе

Пилот «Альпин» Эстебан Окон пошутил, что действует намного аккуратнее, когда оказывается на трассе рядом с российским гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным.

«Да, когда я оказываюсь рядом с ним на трассе, то действую на 200 процентов осторожнее, если сравнивать со всеми остальными. Приходится проявлять аккуратность», — приводит слова Окона Motorsport со ссылкой на Canal+.

В 2019 году Окон и Мазепин были коллегами по «Рейсиг Пойнт»: француз тогда выступал за команду, а россиянин был ее тест-пилотом.