Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Окон пошутил, что боится Мазепина на трассе

12:08
Теги:

Пилот «Альпин» Эстебан Окон пошутил, что действует намного аккуратнее, когда оказывается на трассе рядом с российским гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным.

«Да, когда я оказываюсь рядом с ним на трассе, то действую на 200 процентов осторожнее, если сравнивать со всеми остальными. Приходится проявлять аккуратность», — приводит слова Окона Motorsport со ссылкой на Canal+.

В 2019 году Окон и Мазепин были коллегами по «Рейсиг Пойнт»: француз тогда выступал за команду, а россиянин был ее тест-пилотом.

Читайте также

Зинэтула Билялетдинов — о теракте в Казани: «Это ужасно! Погибли дети»
Установлена личность подростка, открывшего стрельбу в школе в Казани
Установлена личность второго участника нападения на школу в Казани
Число погибших в школе Казани увеличилось до девяти человек

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд