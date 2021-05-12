Квят показал шлем, в котором проведет тесты за «Альпин» в Барселоне
10:14
Российский гонщик Даниил Квят показал шлем, в котором будет выступать на тестах команды «Альпин» в Барселоне (Испания).
Шлем россиянина выполнен в цветах команды «Альпин», на нем присутствует надпись с фамилией пилота.
Testing 2022 @pirellisport wheels tomorrow with @AlpineF1Team ? All ready! ??? #Fit4F1 pic.twitter.com/TdM58dCnmh— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) May 11, 2021
Квят примет участие в тестах «Альпин» сегодня, 12 мая. В марте россиянин стал резервным пилотом команды на сезон-2021. Ранее он выступал за «Ред Булл» и «Альфа Таури».
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