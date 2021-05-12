Квят показал шлем, в котором проведет тесты за «Альпин» в Барселоне

Российский гонщик Даниил Квят показал шлем, в котором будет выступать на тестах команды «Альпин» в Барселоне (Испания).

Шлем россиянина выполнен в цветах команды «Альпин», на нем присутствует надпись с фамилией пилота.

Квят примет участие в тестах «Альпин» сегодня, 12 мая. В марте россиянин стал резервным пилотом команды на сезон-2021. Ранее он выступал за «Ред Булл» и «Альфа Таури».