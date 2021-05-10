Команда «Альпин» подтвердила участие Квята в тестах в Барселоне
17:34
Команда «Альпин» 10 мая в Twitter подтвердила, что российский гонщик Даниил Квят примет участие в тестах команды в Барселоне на этой неделе.
Тесты в Барселоне пройдут во вторник и среду. Квят в марте стал резервным пилотом «Альпин» на сезон-2021.
Напомним, россиянин выступал в «Ф-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо»).
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