Команда «Альпин» подтвердила участие Квята в тестах в Барселоне

Команда «Альпин» 10 мая в Twitter подтвердила, что российский гонщик Даниил Квят примет участие в тестах команды в Барселоне на этой неделе.

Confirming @kvyatofficial at the wheel of our R.S.18 for Pirelli this week! https://t.co/HfhVoRMLNc — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 10, 2021

Тесты в Барселоне пройдут во вторник и среду. Квят в марте стал резервным пилотом «Альпин» на сезон-2021.

Напомним, россиянин выступал в «Ф-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо»).