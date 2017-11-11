Один из старейших спонсоров "Формулы-1" перешел в "Формулу-Е"

Один из старейших спонсоров "Формулы-1" компания Hugo Boss переходит в "Формулу-Е". Владельцы бренда считают более перспективной поддержку новой гоночной серии.

– Конечно, "Формула-1" – это вершина автоспорта, но "Формула-Е" более инновационна и устойчива, – цитирует F1i исполнительного директора Hugo Boss Марка Лангера. – Технологичные двигатели, гонки по улицам крупных городов – это то, что нравится молодым людям, открывает новые возможности.