Норрис считает, что потерял несколько позиций из-за блокировки Мазепина в квалификации «Гран-при Испании»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что из-за блокировки пилота «Хааса» Никиты Мазепина он потерял несколько позиций в квалификации «Гран-при Испании». Россиянин не пропустил Норриса в первом сегменте, когда тот проезжал быстрый круг.

«Это стоило мне сегодня квалификации. Машина хорошо работала. Я неплохо выполнил свою работу. Просто один парень сдерживал меня и из-за этого мне пришлось использовать второй комплект шин.

Когда вас разделяют тысячные, ты хочешь иметь возможность улучшить результат и не можешь допустить ошибок. Когда остается только один комплект шин, чтобы атаковать, то мы можем сказать, что это определенно дорого нам обошлось. Немного раздражает, потому что считаю, что мы могли бы стать пятыми или шестыми», - приводит слова Норриса RaceFans.

Норрис занял девятое место в квалификации «Гран-при Испании» (1.18,010). Первое место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.16,741). Мазепин будет стартовать с последнего места.

Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.