Ферстаппен доволен результатом квалификации «Гран-при Испании»
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Испании».
«Все прошло хорошо. По ходу первого сегмента возникли трудности, но со всем разобрались и во втором сегменте у машины был хороший баланс. В третьем сегменте оба круга получились неплохими.
В любом случае, второе место – это для нас отличный результат. Мы знаем, что победить «Мерседес» на этой трассе непросто. Можем быть довольны тем, что оказались так близко.
Завтра нужно будет хорошо стартовать – у нас есть скорость, так что нас должна ждать отличная гонка», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Ферстаппен занял второе место в квалификации, уступив 0,036 секунды британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12300211/can-verstappen-hit-back-final-practice-live
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