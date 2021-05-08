Ферстаппен доволен результатом квалификации «Гран-при Испании»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Испании».

«Все прошло хорошо. По ходу первого сегмента возникли трудности, но со всем разобрались и во втором сегменте у машины был хороший баланс. В третьем сегменте оба круга получились неплохими.

В любом случае, второе место – это для нас отличный результат. Мы знаем, что победить «Мерседес» на этой трассе непросто. Можем быть довольны тем, что оказались так близко.

Завтра нужно будет хорошо стартовать – у нас есть скорость, так что нас должна ждать отличная гонка», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен занял второе место в квалификации, уступив 0,036 секунды британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.