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Хэмилтон поделился эмоциями от завоевания 100-го поула в карьере

19:00
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание 100-го поула в «Формуле-1» в квалификации «Гран-при Испании».

«Не могу поверить, что мы взяли сто поулов. Все благодаря работникам, трудящимся на базе. Они задают планку и никогда не сдаются. Работать с этими людьми – просто мечта. Путь, который мы прошли вместе – невероятен.

Кто бы мог подумать в конце 2012 года, что мы добьемся сотни поулов. Я очень благодарен. Я в таком восторге, словно это мой первый поул», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон будет стартовать в гонке на «Гран-при Испании» с первой позиции. В квалификационной сессии британец на 0,036 секунды опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третий результат показал Валттери Боттас.

Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12300211/can-verstappen-hit-back-final-practice-live

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