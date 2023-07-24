Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Он поставил его слишком близко к краю»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал поломку трофея голландца Макса Ферстаппена за 40 тысячи евро.
«Макс просто поставил его слишком близко к краю. Ну, и он упал. Не моя проблема. Его!» — цитирует Ландо Autosport.
Норрис занял второе место на «Гран-при Венгрии», гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл гонку. Ваза, которую вручили победителю, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.
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