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Сегодня, 11:26

Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Он поставил его слишком близко к краю»

Виктория Кравченко
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал поломку трофея голландца Макса Ферстаппена за 40 тысячи евро.

«Макс просто поставил его слишком близко к краю. Ну, и он упал. Не моя проблема. Его!» — цитирует Ландо Autosport.

Норрис занял второе место на «Гран-при Венгрии», гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл гонку. Ваза, которую вручили победителю, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.

Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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