Косаченко: «Мазепин без сюрпризов. Каких-либо изменений можно ждать к «Гран-при России»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко поделилась своим мнением о результатах «Гран-при Австрии».

Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

«В первую очередь, мне понравилось, что на трибунах начали появляться люди, — сказала Косаченко «СЭ». — Жалко, что трасса очень короткая. Дважды на одной и той же трассе, наверное, было очевидно, что будет повторение результата, Макс Ферстаппен — молодец, никого не подпускает к себе. Я не думаю, что это развязка сезона. «Мерседес» еще будет оказывать серьезное сопротивление.

Никита Мазепин финишировал последним — на 19-м месте, напарник россиянина по «Хаасу» Мик Шумахер — на 17-м.

«Мазепин без сюрпризов, к сожалению. Думаю, что каких-либо изменений можно ждать к «Гран-при России». Его не устраивает машина, он не может на ней показывать свой уровень. Если за лето ситуация изменится, с машиной будет проведена работа, то к концу сентября мы увидим другого Мазепина», — подчеркнула Косаченко.