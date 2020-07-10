Норрис пожаловался на боль в груди во время свободных заездов

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис признался, что во время пятничных тренировок на «Гран-при Штирии» он испытывал боль в груди.

«В целом я чувствую себя нормально, но в машине у меня возникает сильная боль, особенно в скоростных поворотах и на торможениях, — цитирует гонщика Austosport. — Не знаю, с чем это связано, боль примерно в районе грудной клетки. Я поговорил с врачом, но точную причину мы не знаем.Я принимаю обезболивающее, но все равно мне некомфортно за рулем и не хватает уверенности на торможении. Надеюсь, мы выясним, что это такое, и к гонке я поправлюсь».

Ранее стало известно, что Норрис потеряет три места на старте гонки «Гран-при Штирии». Он оштрафован за проезд под желтыми флагами во время первой тренировки.