Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Норрис пожаловался на боль в груди во время свободных заездов

10 июля 2020, 22:49
Ландо Норрис. Фото The-Race.
Ландо Норрис. Фото The-Race.
Теги:

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис признался, что во время пятничных тренировок на «Гран-при Штирии» он испытывал боль в груди.

«В целом я чувствую себя нормально, но в машине у меня возникает сильная боль, особенно в скоростных поворотах и на торможениях, — цитирует гонщика Austosport. — Не знаю, с чем это связано, боль примерно в районе грудной клетки. Я поговорил с врачом, но точную причину мы не знаем.Я принимаю обезболивающее, но все равно мне некомфортно за рулем и не хватает уверенности на торможении. Надеюсь, мы выясним, что это такое, и к гонке я поправлюсь».

Ранее стало известно, что Норрис потеряет три места на старте гонки «Гран-при Штирии». Он оштрафован за проезд под желтыми флагами во время первой тренировки.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63379-lando-norris-zhaluetsya-na-zagadochnuyu-bol-v-grudi

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир