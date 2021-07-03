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Ферстаппен: «Рад, что показал лучший результат, но недоволен тем, как мы его добыли»

17:54
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен во второй раз подряд завоевал поул, выиграв квалификацию «Гран-при Австрии».

«Конечно, я рад, что показал лучший результат, но недоволен тем, как мы его добыли. Это еще предстоит проанализировать, но в любом случае здорово, что на этой трассе мы во второй раз подряд будем стартовать с поула. Надеюсь, завтра нам удастся довести дело до конца.

Если говорить о завтрашнем «Гран-при», то, конечно, из-за того, что составы резины мягче, чем были на прошлой неделе, работать с шинами и беречь их будет сложнее. А в остальном я постараюсь сосредоточиться на подготовке к предстоящей гонке и, разумеется, постараюсь ее выиграть. Хотя решить эту задачу, как всегда, не так просто», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

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Иван Шитик все материалы автора

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