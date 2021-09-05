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Норрис надеется, что сможет прорваться с 13-й стартовой позиции на «Гран-при Нидерландов»

14:58
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился ожиданиями от «Гран-при Нидерландов».

«Я надеюсь, у меня будет много возможностей, чтобы прорваться вперед. В целом, наш темп не настолько высок, как обычно. Даже если бы мы с Риккардо вчера выдали идеальные круги, мы бы, скорее всего, не оказались на 4-5 местах, как это часто случалось раньше. Надеюсь, что сегодня мы сможем по-максимуму воспользоваться своими возможностями», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Норрис стартует с 13-го места, которое британец занял по итогам квалификации. Гонка состоится сегодня, 5 сентября, начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog/30125/12399748/dutch-gp-verstappen-vs-hamilton-on-front-row-live

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Иван Торопцев все материалы автора

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