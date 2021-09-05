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Тото Вольфф: «Не думаю, что борьба Ферстаппена и Хэмилтона всегда будет завершаться инцидентом»

15:28
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о противостоянии пилота команды Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булла» перед гонкой «Гран-при Нидерландов».

«Наверное, два лидера все чаще станут бороться колесо в колесо, и не думаю, что это всегда будет завершаться инцидентом.

Оба гонщика — одни из лучших, они понимают, что каждая победа на счету. В то же время они будут сражаться честно, но жестко. Наверное, нужно перестать ссылаться на аварию в Сильверстоуне, потому что они еще раз пять окажутся рядом на старте", — приводит слова Вольффа RaceFans.

Гонка «Гран-при Нидерландов» состоится 5 сентября. Начало — в 16.00 по московскому времени. Ферстаппен и Хэмилтон будут стартовать с первого ряда.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/09/05/wolff-expects-no-repeat-of-silverstone-incident-as-title-rivals-share-front-row-again/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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