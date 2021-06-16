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Грожан не сможет принять участие в тестах «Мерседеса»

19:39
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Пилот IndyCar, бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан не примет участия в тестах «Меседеса».

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что участие Ромена Грожана в тестах «Мерседеса» было отложено из-за ограничений на поездки и требования карантина. Мы по-прежнему хотим предоставить Ромену шанс в машине «Формулы-1». И мы работаем над тем, чтобы перенести его участие на более позднее время», — говорится в сообщении «Мерседеса».

С 2021 года французский пилот выступает в американской серии IndyCar.

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Иван Шитик все материалы автора
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