Грожан не сможет принять участие в тестах «Мерседеса»

Пилот IndyCar, бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан не примет участия в тестах «Меседеса».

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что участие Ромена Грожана в тестах «Мерседеса» было отложено из-за ограничений на поездки и требования карантина. Мы по-прежнему хотим предоставить Ромену шанс в машине «Формулы-1». И мы работаем над тем, чтобы перенести его участие на более позднее время», — говорится в сообщении «Мерседеса».

We're disappointed to announce that @RGrosjean's Mercedes test has been postponed because of travel restrictions and quarantine requirements.



We're committed to giving Romain his chance in a Mercedes F1 car and we're working to reschedule the test later this summer. ? pic.twitter.com/nCuBlQCxvu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 16, 2021

С 2021 года французский пилот выступает в американской серии IndyCar.