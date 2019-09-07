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Никто не хотел лидировать. Видео самой скандальной квалификации сезона

19:42
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Квалификация «Гран-при Италии» завершилась скандалом. Сразу семь гонщиков не смогли в третьем сегменте пойти на последний решающий быстрый круг, поскольку пелотон ехал слишком медленно на круге подготовки: пилоты не хотели выходить вперед, чтобы не помогать конкурентам, создавая слипстрим. В результате только Шарль Леклер, который и без того лидировал после первой попытки, и Карлос Сайнс успели уйти на быстрый круг до окончания времени квалификации.

После заезда появились намеки на то, что «Феррари» сделала это намеренно, чтобы не дать «Мерседесу» выиграть квалификацию. Пилоты «Феррари» в свою очередь обвинили в произошедшем «Макларен» и «Рено», которые не пускали соперников и ехали бок о бок слишком медленно. Стюарды «Гран-при Италии» начали расследование по этому поводу.

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