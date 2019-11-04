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Нико Росберг — Хэмилтону: «Ты на пути к тому, чтобы стать величайшим пилотом всех времен»

05:31
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Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг — о шестом чемпионстве бывшего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. На «Гран-при США» он занял второе место.

— Когда мы вместе гонялись в картинге, кто бы мог подумать, что однажды станем чемпионами в «Формуле-1»? У тебя уже шестой титул, ты на пути к тому, чтобы стать величайшим пилотом всех времен, — написал Росберг в Twitter. — Наслаждайся моментом и полностью заслуженной победой

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

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