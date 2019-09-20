Нико Хюлькенберг: «Мое будущее в «Формуле-1» не в моих руках»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что у него еще есть шансы остаться в «Формуле-1» в следующем сезоне. Ранее «Хаас» подтвердил, что сохранит своих пилотов на 2020 год, а в «Рено» ждут Эстебана Окона вместо Хюлькенберга.

— Я думаю, тут все понятно и видно, какие места доступны, а какие нет, — цитирует F1i Хюлькенберга. — Все очевидно. Сейчас все не в моих руках. Просто нужно больше времени. Думаю, еще есть реальные шансы и возможности. Но в этом деле нельзя быть ни в чем уверенным. С «Хаасом» мы не контактировали. Да, вариант такой был, но сделка не обсуждалась. Что касается «Альфа Ромео», то у меня остались хорошие отношения с ее боссом Фредом Вассером, который меня привел в «Рено». Думаю, это не повредит. Я хочу сделать разумный выбор, а не хвататься за все, что попадется.