Никита Мазепин: «В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций»

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Великобритании. Он занял последнее, 12-е место.

«В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций, что очень хорошо после разочаровывающей второй гонки в Австрии, — цитирует Мазепина Autosport. — Такой формат гоночного уик-энда похож на Формулу 2.

У меня приятные воспоминания о прошлогоднем этапе, поскольку я одержал здесь свою первую победу. В общем, есть много общего, и должен сказать, что мне нравится атмосфера на этой трассе.

Я очень доволен тем, как проходит уик-энд. Никогда раньше не видел столько зрителей на трибунах в пятницу. Здорово быть здесь".