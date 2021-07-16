Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Никита Мазепин: «В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций»

16 июля 2021, 23:57
Теги:

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Великобритании. Он занял последнее, 12-е место.

«В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций, что очень хорошо после разочаровывающей второй гонки в Австрии, — цитирует Мазепина Autosport. — Такой формат гоночного уик-энда похож на Формулу 2.

У меня приятные воспоминания о прошлогоднем этапе, поскольку я одержал здесь свою первую победу. В общем, есть много общего, и должен сказать, что мне нравится атмосфера на этой трассе.

Я очень доволен тем, как проходит уик-энд. Никогда раньше не видел столько зрителей на трибунах в пятницу. Здорово быть здесь".

Первым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Лучший снайпер плей-офф КХЛ Шалунов продолжит карьеру за океаном. Может остаться и в России, но не в ЦСКА
Сразить наповал: молния ударила в семью во время селфи в грозу
Российские дипломаты посетили Виктора Бута в тюрьме
Фото: почему Боню захейтили за наряд в Каннах
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
3
Офсайд