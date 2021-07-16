Никита Мазепин: «В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций»
16 июля 2021, 23:57
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Великобритании. Он занял последнее, 12-е место.
«В плане баланса это одна из наших лучших квалификаций, что очень хорошо после разочаровывающей второй гонки в Австрии, — цитирует Мазепина Autosport. — Такой формат гоночного уик-энда похож на Формулу 2.
У меня приятные воспоминания о прошлогоднем этапе, поскольку я одержал здесь свою первую победу. В общем, есть много общего, и должен сказать, что мне нравится атмосфера на этой трассе.
Я очень доволен тем, как проходит уик-энд. Никогда раньше не видел столько зрителей на трибунах в пятницу. Здорово быть здесь".
Первым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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