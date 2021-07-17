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«Макларен» разметил на болиде логотип «Финикса» в поддержку перед пятой игрой финала НБА

01:39

Команда «Формулы-1» «Макларен» поддержала баскетбольный клуб «Финикс». На болиде британской конюшни был размещен логотип «Санс».

«Пятай игра финальной серии НБА завтра. Мы болеем за «Санc», которые играют в майках цвета папайи. Сделаем это, команда!», — говорится в сообщении на странице «Макларена» в Twitter.

«Финикс» сыграет против «Милуоки» в пятом матче финальной серии НБА в воскресенье, 18 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени. Счет в серии равный — 2-2.

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Евгений Козинов все материалы автора

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