«Макларен» разметил на болиде логотип «Финикса» в поддержку перед пятой игрой финала НБА

Команда «Формулы-1» «Макларен» поддержала баскетбольный клуб «Финикс». На болиде британской конюшни был размещен логотип «Санс».

«Пятай игра финальной серии НБА завтра. Мы болеем за «Санc», которые играют в майках цвета папайи. Сделаем это, команда!», — говорится в сообщении на странице «Макларена» в Twitter.

«Финикс» сыграет против «Милуоки» в пятом матче финальной серии НБА в воскресенье, 18 июля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени. Счет в серии равный — 2-2.