Валттери Боттас: «Интересно будет посмотреть на завтрашний спринт»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал итог квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял третье место.

«Учитывая обстоятельства, мой круг был неплохим, — сказал Боттас в интервью после гонки. — Интересно будет посмотреть на завтрашний спринт. Интересно, как он пройдет. Играл ли я командную роль? В определенной степени да».

Первым стал партнер Боттаса Льюис Хэмилтон. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Квалификация на этот раз определяла позиции не в гонке, а в субботнем спринте.