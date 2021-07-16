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Валттери Боттас: «Интересно будет посмотреть на завтрашний спринт»

16 июля 2021, 22:46
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал итог квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял третье место.

«Учитывая обстоятельства, мой круг был неплохим, — сказал Боттас в интервью после гонки. — Интересно будет посмотреть на завтрашний спринт. Интересно, как он пройдет. Играл ли я командную роль? В определенной степени да».

Первым стал партнер Боттаса Льюис Хэмилтон. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Квалификация на этот раз определяла позиции не в гонке, а в субботнем спринте.

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Евгений Петров все материалы автора

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