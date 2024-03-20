Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

20 марта, 14:20

Компания из Саудовской Аравии хочет купить «Астон Мартин» и пригласить Ферстаппена

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco хочет приобрести «Астон Мартин» и привести в команду пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщает formu1a.uno.

В ноябре канадский бизнесмен Лоуренс Стролл продал миноритарную долю «Астон Мартин». Британская команда оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов.

По информации источника, если Saudi Aramco удастся купить «Астон Мартин», руководители компании попытаются привести в команду Ферстаппена, а также самого титулованного конструктора в истории Эдриана Ньюи. При этом отмечается, что Saudi Aramco готова предложить гонщику и специалисту любые деньги.

На данный момент за «Астон Мартин» выступают сын Лоуренса Стролла Лэнс и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Ферстаппен — действующий чемпион «Формулы-1». Он выигрывал чемпионат последние три сезона. После скандала с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в этом году появились слухи о том, что 26-летний нидерландец может прийти на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседес», который покинет немецкую команду по окончании сезона-2024.

Формула-1
Астон Мартин
Макс Ферстаппен
4
0
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд Евросоюза постановил исключить Мазепина из санкционных списков

Никита Мазепин прокомментировал снятие санкций ЕС
Новости
RSS RSS
Все новости