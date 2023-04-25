Мазепин — о работе фонда «Мы выступаем как один»: «Люди живут определенной мечтой»

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о работе своего фонда «Мы выступаем как один».

— Доволен работой фонда?

— Люди живут определенной мечтой, целью: дать нашим спортсменам возможность прославлять нашу страну. Есть вещи, где бы мы могли быть лучше, успешнее. Но мы очень молодые. Я хотел бы верить, что эти люди будут продвигать наш фонд после меня.

— Есть ли какой-то кейс, которым ты гордишься?

— Наша подопечная из паралимпийского вида спорта смогла переквалифицироваться и заняться компьютерным делом. Это очень непросто.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

После ухода из «Формулы-1» Мазепин открыл фонд «Мы выступаем как один», цель которого — поддержка атлетов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам.