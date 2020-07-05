Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поддержала решение гонщика «Формулы-1» Даниила Квята не вставать на колено перед Гран-при Австрии. 14 из 20 пилотов перед стартом преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, которое выступает против расизма и стало причиной массовых протестов в США, сопровождавшихся погромами.

— Во всех документах спортивных организаций написано, что дискриминации быть не должно, — говорит Журова. — Когда кто-то перед кем-то встает на колено — это уже отчасти дискриминация, унижение. Никто не должен вставать на колени, ни белые — перед черными, ни черные — перед белыми. Присоединяться к этой акции было неправильно. Россияне всегда очень уважительно относились к темнокожим людям, у нас нет этих проблем, у нас всегда было равенство. Мы ментально данную тему не понимаем. Для Квята, наверное, вообще было не очень понятно, с чем связано происходящее.

В США всегда этот вопрос стоял остро, но при чем тут спорт? Почему в спорте кто-то должен на коленях стоять? Это делается только ради того, чтобы хайпануть, чтобы тебя не закидали помидорами в соцсетях. Люди делают это именно с такой целью, а не потому, что так чувствуют. Это самое удивительное. У многих участников этих акций есть внутренний протест, я уверена. А как быть с НБА, например, где большинство игроков — темнокожие? Там тоже поставим всех белых на колени?

В спорте действительно были сложные времена, Олимпиада в Берлине 1936 года, когда Гитлер не мог смириться с победами темнокожих, их успехи вызывали жесткую реакцию. Да, это настоящая дискриминация. Сейчас она в обратную сторону. Ненормально, когда меньшинство порабощает большинство, потому что может устроить шум в соцсетях. (Дмитрий Кузнецов)