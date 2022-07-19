На «Гран-при Франции» оба пилота «Уильямса» будут выступать на обновленных болидах

Глава отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал, что на «Гран-при Франции» оба пилота команды будут работать за рулем обновленных болидов, сообщает Autosport.

В «Уильямсе» изначально подготовили новинки к этапу в Великобритании, однако деталей хватило только на одну машину — которой управлял Алекс Албон. При этом проведение полноценных тестов не удалось из-за того, что Албон попал в аварию.

Подготовить обновленные машины для обоих пилотов в «Уильямсе» смогли только к предстоящему этапу на «Поль-Рикаре».