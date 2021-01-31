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Мик Шумахер заявил, что готов к выступлениям в «Формуле-1»

10:38
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1».

«Сейчас я могу сказать, что готов к «Формуле-1». Ожидаю начала сезона, чтобы выйти на стартовую прямую вместе с лучшими гонщиками мира. Когда зажгутся огни на стартовой решетке, будет очень волнительный момент», — цитирует Marca Шумахера.

Шумахер — чемпион «Формулы-2» сезона-2020. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера дебютирует в «Королевских гонках» в сезоне-2021, его партнером по команде будет россиянин Никита Мазепин.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/motor/formula1/2021/01/30/6015bf1aca4741b14f8b4630.html

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