Руководитель «Мерседес» оценил перспективы Феттеля в «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах гонщика Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».

«Себастьяну нужно было лишь одно — сменить обстановку. Когда ты все больше идешь вниз по спирали, нужны перемены. Себ устроил себе перемены. Я не думаю, что у него будут проблемы с результатами. Все дело было в общих условиях, которые становились все хуже, и в командной работе, уровень которой упал. Я ожидаю от Феттеля многого в 2021 году и надеюсь, он отлично начнет сезон», — цитирует PlanetF1 Вольффа.

Феттель покинул «Феррари» по окончании сезона-2020 и перешел в команду «Рейсинг Пойнт», которая сменила название на «Астон Мартин» в 2021 году. Сезон-2021 «Формулы-1» стартует гонкой в Бахрейне 28 марта.