Ферстаппен: «Если не получится в этом году выиграть титул, то я не расстроюсь»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил борьбу за чемпионский титул в нынешнем сезоне «Формулы-1».

«Да, вероятно, если бы мне чуть больше везло по ходу нынешнего сезона, то к этому моменту мог бы практически обеспечить себе завоевание титула, — цитирует Ферстаппена Planet F1. — Но с другой стороны, так чемпионат стал интереснее для всех, в противном случае все бы получилось просто. Это гонки, большую часть времени тебе как раз бывает непросто — бывают как взлеты, так и падения. И в конечном счете именно за это люди любят гонки».

Пилот также сказал, что сильно не расстроится, если не выиграет титул чемпиона мира «Формулы-1» в этом году.

«Ты можешь считать, что держишь все под контролем, а потом внезапно что-то происходит, и ты уже ничего не контролируешь. В этом тоже заключается красота спорта. Конечно, мне хочется стать чемпионом, но, как я уже говорил, если у меня не получится в этом году — ну, значит не получится. Я не расстроюсь и в этом отношении спокоен», — добавил он.

На данный момент в личном зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, набравший 332,5 балла. Второе место занимает пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (318,5 балла). На третьей позиции Валттери Боттас (203 очка).