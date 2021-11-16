В «Ред Булл» удивлены просьбой «Мерседес» пересмотреть инцидент с участием Хэмилтона и Ферстаппена

В «Ред Булл» удивлены обращением «Мерседес», который попросил ФИА изучить момент борьбы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу», сообщает GP Blog.

По информации источника, в команде считают, что видеозаписи подтверждают то, что Ферстаппен не нарушал правила и стюарды вынесли правильное решение, не став расследовать инцидент.

Во время гонки «Гран-при Сан-Паулу» Хэмилтон догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге. В итоге оба пилота выехали за пределы трассы.

Британец стал победителем этапа в Бразилии. Ферстаппен занял второе место.