В «Ред Булл» удивлены просьбой «Мерседес» пересмотреть инцидент с участием Хэмилтона и Ферстаппена
21:55
В «Ред Булл» удивлены обращением «Мерседес», который попросил ФИА изучить момент борьбы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу», сообщает GP Blog.
По информации источника, в команде считают, что видеозаписи подтверждают то, что Ферстаппен не нарушал правила и стюарды вынесли правильное решение, не став расследовать инцидент.
Во время гонки «Гран-при Сан-Паулу» Хэмилтон догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге. В итоге оба пилота выехали за пределы трассы.
Британец стал победителем этапа в Бразилии. Ферстаппен занял второе место.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/99077/red-bull-surprised-that-mercedes-protested-against-not-penalising-verstappen.html
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