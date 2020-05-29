«Мерседес» не собирается отпускать Вольффа в «Астон Мартин»

Немецкий концерн «Даймлер» опроверг слухи об уходе из заводской команды «Мерседес» ее многолетнего руководителя Тото Вольффа. После того, как 48-летний австриец купил акции новой команды «Астон Мартин», которую основал его друг Лоренс Стролл, возникли предположения, что Вольфф скоро сменит место работы. Однако теперь «Даймлер» уверяет, что намерен сохранить успешного менеджера и не собирается сворачивать свои автогоночные программы на фоне кризиса, сообщает DPA.

Под руководством Вольффа «Мерседес» с 2014 года неизменно выигрывает чемпионат «Формулы-1» в личном и командном зачетах. Ранее портал F1-Insider.com сообщил, что по окончания своего нынешнего контракта Вольфф станет членом наблюдательного совета «Мерседеса», но отойдет от оперативного руководства командой. Кроме того, якобы состоится большой обмен акциями между «Даймлер» и «Астон Мартин».