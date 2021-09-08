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Мазепин заявил, что с нетерпением ждет спринт-квалификацию на «Гран-при Италии»

12:48
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Пилот «Хаас» Никита Мазепин заявил, что ожидает спринт-квалификацию в рамках «Гран-при Италии».

«Мне понравилась спринт-квалификация в Сильверстоуне, с нетерпением жду следующую, которая будет в эти выходные. Конечно, из-за спринт-квалификации у нас будет меньше свободных практик, но я и так неплохо знаю трассу в Монце и чувствую, что готов к выступлению на ней», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября. В субботу, 11 сентября состоится вторая в истории «Формулы-1» спринт-квалификация. Первая прошла 17 июля в Великобритании во время этапа сезона-2021. Победителем заезда стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», Мазепин занял 19-е место.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/nikita-mazepin-qa-italian-grand-prix

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Иван Торопцев все материалы автора

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