Мазепин заявил, что с нетерпением ждет спринт-квалификацию на «Гран-при Италии»

Пилот «Хаас» Никита Мазепин заявил, что ожидает спринт-квалификацию в рамках «Гран-при Италии».

«Мне понравилась спринт-квалификация в Сильверстоуне, с нетерпением жду следующую, которая будет в эти выходные. Конечно, из-за спринт-квалификации у нас будет меньше свободных практик, но я и так неплохо знаю трассу в Монце и чувствую, что готов к выступлению на ней», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября. В субботу, 11 сентября состоится вторая в истории «Формулы-1» спринт-квалификация. Первая прошла 17 июля в Великобритании во время этапа сезона-2021. Победителем заезда стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», Мазепин занял 19-е место.