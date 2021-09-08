«Уильямс» объявил о заключении контракта с Александром Албоном

Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямс» в сезоне-2022, сообщает пресс-служба британской команды.

Албон займет место Джорджа Расселла, который со следующего года будет выступать за «Мерседес». Также, «Уильямс» продлил контракт на 2022 год с Николасом Латифи, который является боевым пилотом команды с 2020 года.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers...@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! ? pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2021

Албон — резервный пилот «Ред Булл». В сезоне-2020 гонщик выступал за эту команду в качестве боевого пилота и занял 7-е место в личном зачете «Формулы-1».