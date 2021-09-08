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«Уильямс» объявил о заключении контракта с Александром Албоном

15:15
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Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямс» в сезоне-2022, сообщает пресс-служба британской команды.

Албон займет место Джорджа Расселла, который со следующего года будет выступать за «Мерседес». Также, «Уильямс» продлил контракт на 2022 год с Николасом Латифи, который является боевым пилотом команды с 2020 года.

Албон — резервный пилот «Ред Булл». В сезоне-2020 гонщик выступал за эту команду в качестве боевого пилота и занял 7-е место в личном зачете «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://www.williamsf1.com/news/2021/drivers/williams-racing-confirms-latifi-albon-for-2022

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Иван Торопцев все материалы автора

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