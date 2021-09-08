В «Уильямс» рассказали о кандидатах на замену Расселлу

Руководитель «Уильямс» Йост Капито рассказал о кандидатах на замену Джорджу Расселлу, который покинет команду по окончании сезона-2021.

«Мы знали, что уход Расселла в «Мерседес» возможен. У нас есть несколько вариантов, мы объявим о нашем решении позднее. Алекс Албон не единственный кандидат на место в «Уильямс». Нанять гонщика с опытом в «Формуле-1» — положительный шаг, но, с другой стороны, наша машина будет совсем другой в следующем году, все будут привыкать к болидам нового поколения, так что мы можем взять и новичка. Многое будет по-другому, разрыв между машинами будет меньше, а это значит, что риски будут минимальными», — приводит GrandPX слова Капито.

Вчера, 7 сентября «Мерседес» объявил о подписании долгосрочного контракта с 23-летним Расселлом. Британец займет место Валттери Боттаса, который со следующего года будет выступать за «Альфа Ромео».