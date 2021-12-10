Мазепин: «Пятничные практики прошли гладко и без проблем. Мне понравилась трасса Абу-Даби»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги пятничных практик перед «Гран-при Абу-Даби».

«Мне нравится Абу-Даби и нравится трасса, которую в этом году немного модифицировали, — приводит слова Мазепина официальный сайт «Хаас». — Первые несколько кругов получились весьма интересными. В целом все прошло гладко, без проблем — мы как обычно работали над поиском настроек болида. Вообще, мне нравилась трасса в предыдущей конфигурации — там был 21 поворот, теперь их 16, круг стал немного короче. И это в целом мне нравится».

В двух практиках «Гран-при Абу-Даби» 22-летний Мазепин занял последнее место.

В субботу, 11 ноября, в 13.00 пройдет третья практика «Формулы-1», а в 16.00 квалификация.

Последняя и решающая гонка сезона-2021 состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 16.00 по московскому времени.