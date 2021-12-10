Мазепин: «Пятничные практики прошли гладко и без проблем. Мне понравилась трасса Абу-Даби»
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги пятничных практик перед «Гран-при Абу-Даби».
«Мне нравится Абу-Даби и нравится трасса, которую в этом году немного модифицировали, — приводит слова Мазепина официальный сайт «Хаас». — Первые несколько кругов получились весьма интересными. В целом все прошло гладко, без проблем — мы как обычно работали над поиском настроек болида. Вообще, мне нравилась трасса в предыдущей конфигурации — там был 21 поворот, теперь их 16, круг стал немного короче. И это в целом мне нравится».
В двух практиках «Гран-при Абу-Даби» 22-летний Мазепин занял последнее место.
В субботу, 11 ноября, в 13.00 пройдет третья практика «Формулы-1», а в 16.00 квалификация.
Последняя и решающая гонка сезона-2021 состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/abu-dhabi-grand-prix-friday-recap-0
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