Боттас проведет последнюю гонку за «Мерседес» в особом шлеме
20:40
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас проведет «Гран-при Абу-Даби» в специальном шлеме.
На шлем поместили фотографии памятных для Боттаса моментов.
Для финна это будет заключительная гонка в составе команды. В сезоне-2022 Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео».
Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года. За это время он дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1».
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