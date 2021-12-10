Боттас проведет последнюю гонку за «Мерседес» в особом шлеме

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас проведет «Гран-при Абу-Даби» в специальном шлеме.

На шлем поместили фотографии памятных для Боттаса моментов.

Для финна это будет заключительная гонка в составе команды. В сезоне-2022 Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео».

Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года. За это время он дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1».