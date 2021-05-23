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Мазепин: «Права на ошибку просто не было»

20:08
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при Монако». На этом этапе «Формулы-1» россиянин занял 17-е место.

«Гонка была очень напряженной. С тех пор, как я начал участвовать в гонках на машинах с открытыми колесами, мне еще не требовалась такая концентрация, как сегодня, потому что на этой трассе, даже при том, что у нас одна из самых медленных команд, все пролетает очень быстро

Был момент, когда я проходил 14-й поворот, я просто почувствовал, как коснулся стены, и именно здесь вчера разбился Шарль Леклер, то есть права на ошибку просто не было. Было довольно сложно ехать быстро, но мы добились хорошего прогресса после этапа в Барселоне», — приводит слова Мазепина сайт «Хааса».

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