Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Португалии».

«Если сравнивать трассу в Португалии с другими трассами «Формулы-1» и «Формулы-2», то можно сказать, что в Портимау сцепление является одним из самых низких. Это печально, потому что конфигурация трассы — хорошая. Если бы можно было проехать немного быстрее, имея чуть большую уверенность, было бы здорово. Тем не менее, имеем, что имеем. Мы провели хороший день, но суббота будет еще важнее», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

Мазепин показал худший результат в обеих сессиях свободных заездов, которые состоялись сегодня, 30 апреля. «Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.