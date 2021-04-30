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Феттель недоволен поведением болида «Астон Мартин»

21:58
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвел итоги первого дня «Гран-при Португалии» и выразил недовольство работой своего болида.

«Я не чувствовал себя комфортно на коротких отрезках, пока мне еще сложно собрать все воедино. Мы пробовали много разных вариантов настроек, но все еще не смогли добиться нужного результата. Пока машина не делает того, чего я от нее хочу. Думаю, мы еще сможем разобраться с настройками. На длинном отрезке машина чувствует себя лучше. На короткой дистанции нам пока тяжело прогревать резину до оптимальной температуры», — приводит GPBlog слова Феттеля.

«Гран-при Португалии» проходит с 30 апреля по 2 мая.

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/83028/vettel-i-did-not-feel-comfortable-in-the-short-run.html

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