Мазепин ответил Латифи: «Не получится, чтобы все 20 гонщиков были счастливы»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин ответил на критику со стороны гонщика «Уильямса» Николаса Латифи, который обвинил россиянина в блокировке по ходу квалификации к «Гран-при Португалии».

«К сожалению, на подиуме всего три места, а победителем может стать только один. Не получится, чтобы все 20 гонщиков были счастливы. Я никогда бы не стал намеренно портить кому-то круг.

Честно говоря, мне нужно будет посмотреть повторы, потому что мне сказали, что соперник находится от меня в трех секундах. И из того что я видел, он был не слишком близко. То есть вопрос в том, кто и что называет блокировкой. В любом случае, я все проанализирую и надеюсь, что в будущем подобного не повторится. Но мне очень жаль, что он расстроился», — приводит слова Мазепина Racefans.

По итогам квалификации Мазепин показал худшее время и занял 20-е место. Латифи стал 18-м.