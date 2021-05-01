Мазепин: «Были очень близки к тому, чтобы выжать из машины максимум»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался после завершения квалификации «Гран-при Португалии».

Россиянин показал худший результат по ходу первого сегмента, и в воскресной гонке будет стартовать с последней 20-й позиции.

«Во время свободных заездов в пятницу у меня был сложный день, поскольку я не чувствовал себя комфортно ни по отношению к трассе, ни по отношению к болиду. Этим утром мы сделали небольшие шаги в верном направлении. Конечно, сегодня поднялся ветер, чего я не хотел — ни один гонщик не любит ветер, он делает машину очень непредсказуемой. Однако по сравнению с пятницей у нас улучшилось сцепление с полотном, так было на каждом пройденном круге. В целом, машина стала заметно лучше. Мы были очень близки к тому, чтобы выжать из нее максимум», — приводит слова Мазепина сайт «Хааса».

Победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас, на 0,007 секунды опередивший партнера по команде Льюиса Хэмилтона.